Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe in dieser Woche für Furore gesorgt. Der Biopharma-Wert habe sich zwischenzeitlich mehr als verdreifacht. Das Mainzer Unternehmen gelte wegensein breiten Entwicklungsplattform als gut aufgestellt im Rennen um einen Coronavirus-Impfstoff. BioNTech arbeite mit seinem chinesischen Partner Fosun Pharma an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen den Covid-19-Erreger. BioNTech und Fosun Pharma vereinbart hätten dazu gemeinsame klinische Studien. Der Kandidat für einen geplanten Impfstoff solle Körperzellen anregen, Wirkstoffe zur Abwehr des Virus zu erzeugen.Seit Mittwoch sacke die BioNTech-Aktie aber wieder ab. Ein möglicher Grund für die Kurskorrektur: BioNTech sei nicht das einzige Unternehmen, das an einem Impfstoff gegen Covid-19 forsche. Auch Boehringer Ingelheim sei am Kampf gegen das Coronavirus beteiligt. Der nicht börsennotierte Pharmakonzern arbeite mit anderen Unternehmen, Organisationen und Forschungseinrichtungen zusammen, um einen Beitrag zur Entwicklung von Therapien gegen die Lungenkrankheit, wie Boehringer Ingelheim auf Anfrage mitgeteilt habe. Auch das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac könne möglicherweise schon bald einen Impfstoff bereitstellen. Und sas US-Biotech-Unternehmen Novavax arbeite ebenfalls an einem Impfstoff. Bereits im Mai oder Juni sollten klinische Tests beginnen.Alle genannten Unternehmen dürften mit ihren Impfstoffen in wenigen Monaten die Coronavirus-Pandemie bekämpfen. Welche Firma das wirkungsvollste und dann wohl auch erfolgreichste Medikament entwickele, stehe nicht fest. Die künftige Aktienentwicklung der Firmen stehe und falle mit den Erfolgsmeldungen, die praktisch nicht kalkulierbar seien. Entsprechend seien Investments in den angesprochenen Werten spekulativ und würden entsprechend hohe Verlustrisiken beinhalten. Das gelte auch für BioNTech, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an BioNTech, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link