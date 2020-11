Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

91,52 USD -13,66% (17.11.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.11.2020/ac/a/n)



BioNTech sei gestern der große Verlierer gewesen. Grund dafür sei die Nachricht gewesen, dass Moderna auch einen Impfstoff bringe. Der Aktienprofi denke darüber nach, warum die BioNTech-Aktie so hart reagiere. Es gibt doch Lieferabkommen für die Impfstoffe und es wird mehr benötigt als BioNTech und Moderna zusammen herstellen können, selbst wenn BioNTech angekündigt hat, 1,2 Mrd. Dosen bereit stellen zu wollen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.11.2020)