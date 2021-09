Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

288,60 EUR -1,30% (31.08.2021, 12:03)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

345,00 USD -3,76% (30.08.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Trotz eines seit mehr als zwei Monaten geltenden Lockdowns steige im australischen Bundesstaat New South Wales die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter. Regional-Premierministerin Gladys Berejiklian habe mögliche Lockerungen der Beschränkungen angekündigt, wenn 70% der Bevölkerung geimpft seien. Dies werde voraussichtlich im Oktober der Fall sein.Der Corona-Impfstoff von BioNTech gehöre zu den wichtigsten Vakzinen in Australien im Kampf gegen Corona. Die BioNTech-Aktie gönne sich derzeit aber nach der Rally der Vorwochen eine Verschnaufpause. "Der Aktionär" bleibe jedoch bei seiner positiven Einschätzung zur Aktie. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Spannend werde es, was BioNTech in den kommenden Monaten und Jahren auch über den Corona-Impfstoff hinaus entwickeln könne, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.