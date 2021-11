Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

273,90 EUR +0,44% (25.11.2021, 12:46)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

304,76 USD -1,32% (24.11.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (25.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die vierte Corona-Welle hat Deutschland voll erfasst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX).Die Infektionszahlen seien so hoch wie noch nie und sie würden weiter dramatisch ansteigen. "Wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten", habe vor wenigen Tagen die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Auch die 2G-Regel mit Zugängen für Geimpfte und Genesene werde jetzt nicht mehr ausreichen. Selbst Impfen helfe jetzt nicht, die Entwicklung zu stoppen. Gleichwohl bleibe die Spritze in den Oberarm langfristig wohl das oberste Instrument im Kampf gegen Corona.Ausgerechnet in dieser Situation habe Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, das BioNTech-Vakzin bis zum Jahresende zu rationieren - angeblich weil genügend Impfstoff von Moderna auf Lager sei, der Anfang kommenden Jahres größtenteils zu verfallen drohe. Weil das für eine Welle der Empörung vor allem unter Ärzten und Patienten-Vertretern gesorgt habe, wolle BioNTech jetzt wohl zusätzliche Dosen des in der Bevölkerung weitgehend akzeptierten und etablierten Impfstoffs liefern.Die Ereignisse würden zeigen, dass das Mittel aus Mainz vorerst der "Goldstandard" zur Bekämpfung von Covid-19 bleiben werde. Insofern sei die Einschätzung der Experten, dass der jüngste Kurseinbruch bei BioNTech völlig irrational sei, richtig gewesen. Zumal das Covid-19-Geschäft ein dauerhaftes Standbein für BioNTech werde wird - CEO Uğur Şahin jedenfalls geht von jährlich nötigen Auffrischimpfungen aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2021)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: