Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

170,30 EUR -0,87% (17.01.2022, 10:35)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

196,00 USD -3,44% (14.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Talfahrt der BioNTech-Aktie setze sich auch in der neuen Woche fort. Die deutlichen milderen Krankheitsverläufe im Zug der Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus sowie neue Behandlungsmöglichkeiten würden die Aktien der Impfstoffhersteller derzeit unter Druck setzen. Nichtsdestotrotz sollten die Booster-Impfungen weiter forciert werden. Die Einnahmen für BioNTech seien aufgrund fester Abnahmeverträge für dieses und für einen großen Teil auch für das kommende bereits gesichert. Dennoch rücke die weitere Pipeline, die beim Mainzer Unternehmen prall gefüllt sei, nun immer stärker in den Fokus. Eine Erfolgsmeldung hieraus wäre für die BioNTech-Aktie derzeit enorm wichtig.Die BioNTech-Aktie bleibe also langfristig hochinteressant. In der aktuellen Korrekturphase könnte es allerdings durchaus zu einer Übertreibung nach unten kommen. Dies wären dann klare Kaufchancen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.