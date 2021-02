Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In den USA sei inzwischen jeder Zehnte gegen das Corona-Virus geimpft. Von den etwa 330 Millionen Einwohnern hätten knapp 33,8 Millionen zumindest die erste Dosis Impfstoff erhalten, wie Daten der Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch gezeigt hätten. 10,5 Millionen hätten bereits beide Dosen erhalten. Insgesamt seien den Bundesstaaten seit Ende vergangenen Jahres 66 Millionen Dosen geliefert worden, von denen knapp 45 Millionen bislang bereits eingesetzt worden seien.Der neue Präsident Joe Bidens mache bei der Impfkampagne großen Druck. Seit seinem Amtsantritt vor rund drei Wochen habe die Regierung die Impfstoff-Lieferungen an die Bundesstaaten nach eigenen Angaben um 28 Prozent auf inzwischen 11 Millionen Dosen pro Woche erhöht. Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage seien täglich 1,5 Millionen Menschen geimpft worden, habe Bidens Corona-Koordinator Jeff Zients gesagt.Um die Impfkampagne weiter anzukurbeln, seien auch Mitarbeiter der Katastrophenschutzbehörde Fema und Soldaten des US-Militärs im Einsatz. Biden werbe zudem für ein weiteres Konjunkturpaket, mit dem zusätzliche Mittel für die Impfkampagne bereitgestellt werden sollten.Die Regierung gehe davon aus, bis zum Sommer allein von den Herstellern der bisher zugelassenen Impfstoffe, also BioNTech/Pfizer und Moderna, rund 600 Millionen Dosen zu bekommen. Das wäre ausreichend, um praktisch allen Erwachsenen in den USA ein Impfangebot zu machen."Der Aktionär" bleibt für beide Werte zuversichtlich. Aus bewertungstechnischer Sicht ist derzeit allerdings BioNTech deutlich attraktiver, so Marion Schlegel. (Analyse vom 11.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link