Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

154,15 EUR +1,31% (01.06.2022, 12:53)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

163,36 USD -2,16% (31.05.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In dem beliebten Urlaubsland Portugal würden die Corona-Zahlen wegen der Ausbreitung der ansteckenderen Omikron-Subvariante BA.5 wieder ansteigen. Rund 87 Prozent aller registrierten Neuinfektionen würden nach Angaben des Nationalen Gesundheitsinstituts INSA inzwischen in dem Land auf diese Corona-Variante entfallen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen habe sich seit Mitte April auf zuletzt rund 1.800 vervierfacht. Zum Vergleich: In Deutschland habe das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert am Mittwochmorgen mit 207 angegeben.Trotz der hohen Impfquote von 87 Prozent in Portugal sei zuletzt auch die Zahl der Krankenhauspatienten und die Sterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-19 gestiegen. Corona-Beschränkungen gebe es in dem Land mit gut zehn Millionen Einwohnern kaum noch. Maskenpflicht bestehe nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Pflegeheimen und Krankenhäusern. Die Behörden würden jedoch raten, freiwillig einen Mund-Nasenschutz überall dort zu tragen, wo ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehe.In Deutschland sei die Omikron-Subvariante BA.5 nach RKI-Angaben bis Mitte Mai wenig verbreitet gewesen. Dem bislang letzten RKI-Wochenbericht vom 23. Mai zufolge habe ihr Anteil an den Sars-CoV-2-Infektionen in der Kalenderwoche 19 (9.-15. Mai) bundesweit bei 2,5 Prozent gelegen. Die Verbreitung nehme jedoch zu: In der Kalenderwoche 17 habe der Anteil von BA.5 noch 0,6 Prozent betragen, eine Woche später (Kalenderwoche 18) seien es 1,2 Prozent gewesen.Derzeit würden die Impfstofffirmen wie BioNTech und Moderna an einer auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoff arbeiten. Ein solcher solle bis zum Herbst zur Verfügung stehen. In der Pipeline befänden sich darüber hinaus auch sogenannte Kombi-Impfstoffe.Auch wenn derzeit die Aktie von BioNTech und Moderna nicht von der Stelle kämen, das Thema Corona werde im weiteren Jahresverlauf wieder stärker in den Vordergrund rücken. Könnten BioNTech und Moderna bis dahin mit weiteren positives News aufwarten, dürften auch die Aktien wieder zulegen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.