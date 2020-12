Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

101,78 EUR +7,69% (02.12.2020, 09:09)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

114,01 USD -8,23% (01.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen und der US-Partner Pfizer hätten die erste Zulassung für ihren Corona-Impfstoff erhalten. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel habe nach Angaben der Unternehmen eine temporäre Notfallzulassung erteilt. Damit bekämen die Briten früher grünes Licht als die EU und die USA.Die BioNTech-Aktie habe am Morgen mit einem Kurssprung reagiert. Über Teilgewinnmitnahmen könne man mittlerweile nachdenken, die Restposition sollten Anleger allerdings in jedem Fall weiter laufen lassen. Demnächst stünden weitere Zulassungsentscheidungen in den USA und in der EU an, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link