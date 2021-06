NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

204,00 USD +3,19% (28.05.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe.Das bisherige Allzeithoch der BioNTech-Aktie (213,15 USD) stamme von Anfang Mai. Zuletzt habe sich das Papier wieder an diese Rekordmarke herantasten können, habe jedoch jeweils Respekt vor dem dort angesiedelten Widerstand gezeigt. Im Wochenchart schlage sich dieses Verhaltensmuster in den Innenstäben der letzten drei Wochen nieder. D. h. die Kursaktivität sei in den letzten Wochen innerhalb der Anfang Mai gesetzten Leitplanken verblieben. Ein Sprung über das eingangs erwähnte Rekordlevel würde deshalb für ein doppeltes, prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Zum einen stelle ein neues Allzeithoch eines der besten Signale der Technischen Analyse dar, zum anderen würden dadurch die beschriebenen "inside weeks" nach oben aufgelöst. Doch wir hätten noch einen weiteren Pfeil im Köcher: Mit der 261,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses vom Dezember 2020 (212,63 USD) untermauere ein zusätzliches technisches Kriterium die Relevanz des bisherigen Rekordhochs. Im "uncharted territory" stecke die 138,2%-Projektion der Mai-Verschnaufpause (239,18 USD) das nächste Anlaufziel ab. Im Ausbruchsfall biete sich das jüngste Verlaufstief bei 193,28 USD als Stop-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:167,05 EUR -0,33% (01.06.2021, 08:47)