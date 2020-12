Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

114,01 USD -8,23% (01.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe.Gaps seien wichtig und würden oftmals eine wesentliche Performancequelle darstellen. Kurslücken, welche über das Periodenende hinaus Bestand hätten, sollten Investoren deshalb prozyklisch, d. h. in Ausbruchsrichtung interpretieren. Da die BioNTech-Aktie das Gap vom 20. November (95,05 USD zu 97,56 USD) letztlich verteidigt habe, könnten Anleger einen Haken hinter die eingangs formulierte Forderung machen. Der Sprung auf ein neues Allzeithoch (128,13 USD) sorge gleichzeitig für die "bullishe Auflösung" zweier Dreiecksformationen. Einerseits könne die Kursentwicklung der letzten acht Monate damit als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden. Andererseits ergebe sich seit Juli ein symmetrisches Pendant. Letzteres eröffne ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von rund 140 USD. Unter Money Management-Aspekten biete sich - je nach persönlicher Risikobereitschaft - entweder die obere Begrenzung des o. g. aufsteigenden Dreiecks in Form der alten Rekordstände bei 105 USD oder aber die eingangs beschriebene Aufwärtskurslücke als Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:101,34 EUR +7,23% (02.12.2020, 10:32)