Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Britische Forscher würden in einer klinischen Studie die Impfstoff-Wirksamkeit bei der Kombination zweier unterschiedlicher Wirkstoffe testen wollen. Wie das National Institute for Health Research mitgeteilt habe, sollten dabei die beiden bislang in Großbritannien zugelassenen Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Oxford/AstraZeneca in unterschiedlicher Abfolge als erste und zweite Dosis verwendet werden. Weitere Präparate könnten später hinzukommen, habe es in der Mitteilung geheißen. An der Studie, die am Donnerstag gestartet worden sei, sollten mehr als 800 Freiwillige in England im Alter von 50 Jahren und darüber teilnehmen.Gleichzeitig würden die Forscher auch herausfinden wollen, wie sich unterschiedliche Intervalle von vier bis zu zwölf Wochen zwischen der Gabe der beiden Dosen auswirken würden. Derzeit würden beide Impfstoffe in Großbritannien im Abstand von bis zu zwölf Wochen verabreicht. In dem Land hätten bereits mehr als zehn Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten, zweimal geimpft worden seien bislang nur etwa 500.000 Menschen.Angesichts potenzieller Engpässe in der Impfstofflieferung sei es definitiv von Vorteil, Daten zu haben, die eine flexiblere Impfstoffvergabe erlaubten, habe der stellvertretende medizinische Chefberater der britischen Regierung, Jonathan Van-Tam, gesagt. Er habe hinzugefügt: "Es ist auch möglich, dass durch die Kombination von Impfstoffen die Immunreaktion erhöht werden könnte und ein länger anhaltendes und höheres Niveau an Antikörpern hervorgerufen werden könnte", so Van-Tam. Das müsse nun getestet werden.Eine ähnliche Studie hätten russische Forscher bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt. Dabei solle eine Kombination aus dem russischen Impfstoff "Sputnik V" und dem Vakzin des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca zum Einsatz kommen.Anleger lassen ihre Positionen weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link