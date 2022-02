Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Israel sei der Vorreiter gewesenu nn folge auch Deutschland mit der vierten Dosis. Wie am Donnerstag bekannt geworden sei, hat sich die Ständige Impfkommission (Stiko) dafür ausgesprochen, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen eine zweite Boosterimpfung zu geben.Die Europäische Arzneimittelagentur EMA habe zuletzt noch vor zu vielen Boostern gewarnt. Dies könnte das Immunsystem überfordern. Eine zweite Auffrischung könne noch sinnvoll sein, v.a. für vulnerable Gruppen, habe es jedoch geheißen. Denkbar wäre, danach die Zeitspanne der Corona-Impfungen zu verlängern, nach dem Vorbild der jährlichen Grippeschutz-Impfungen.Weitere Booster und möglicherweise in Zukunft eine jährliche Impfung würden die Kassen der Impfstoffhersteller weiter füllen. Der Impfstoff von BioNTech sei der mit Abstand am meisten verimpfte in Deutschland und Israel. Langfristig rücke bei BioNTech allerdings auch immer stärker die weitere Pipeline in den Fokus. Das Potenzial - insbesondere im Onkologiebereich - sei enorm. Hier werde es spannend, ob BioNTech in den kommenden Monaten mit positiven Neuigkeiten aufwarten könne, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.