Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

90,17 EUR -1,40% (02.03.2021, 12:28)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

110,21 USD +1,08% (01.03.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Impfstoffe von AstraZeneca sowie BioNTech und Pfizer würden sich nach einer weiteren britischen Analyse als effektiv erweisen. Vier Wochen nach der ersten Dosis hätten Geimpfte im Alter ab 70 Jahren rund 57 bis 73% weniger Covid-19-Erkrankungen gehabt als Ungeimpfte, habe die Gesundheitsbehörde Public Health England am Montag mitgeteilt. Es handelte sich um vorläufige, noch nicht von unabhängigen Experten geprüfte Daten. Wie gut die Impfstoffe Ansteckungen verhindern und damit die Pandemie ausbremsen würden, habe sich aus den berücksichtigten Daten nicht schließen lassen.Noch besser als bei Covid-19 sei der Analyse zufolge mit ca. 80% die Wirkung bei den Krankenhausaufenthalten. Auch die Sterblichkeit sei bereits nach einer Impfung deutlich zurückgegangen - um rund 85% bei den Geimpften ab 70 Jahren im Vergleich zu Ungeimpften dieser Altersgruppe. Für letzteren Wert hätten zunächst nur Daten für den Impfstoff der Unternehmen BioNTech und Pfizer vorgelegen.Zu berücksichtigen sei bei den Daten aber, dass es sich um Beobachtungsdaten handele, bei denen eine Reihe von Faktoren die Werte beeinflussen könnten, würden die Experten in ihrer Preprint-Studie erläutern. So werde die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests wohl dadurch erhöht, dass vielfach zunächst Menschen mit einem höheren Risiko für eine Corona-Infektion geimpft worden seien - wie z.B. in Kliniken eingelieferte Kranke."Der Aktionär" habe die BioNTech-Aktie im Herbst 2019 bei 11,70 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem habe sich das Papier vervielfacht. Derzeit durchlaufe die BioNTech-Aktie eine Konsolidierung. Langfristig erhoffe sich "Der Aktionär" allerdinfs noch einiges - auch über Corona hinaus. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.