Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe am heutigen Mittwoch zeitweise kräftig zulegen können. Zuletzt habe sie jedoch wieder einen Teil ihrer Gewinne abgeben müssen. Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens sei zuletzt stark unter Druck geraten, nachdem mittlerweile wirksame Corona-Medikamente die Zulassung hätten erhalten können und Omikron einen deutlich schwächeren Verlauf als vorherige Varianten verursache. Zudem hätten die mRNA-Impfstoffe bei der Omikron-Variante nicht die erhoffte große Wirkung erzielt.In den Fokus rücke nun allerdings immer mehr ein auf Omikron angepasster Impfstoff. BioNTech und der US-Partner Pfizer hätten ihre erste klinische Studie zur Untersuchtung eines solchen Impfstoffs begonnen, wie am Dienstag bekannt geworden sei. Auch der US-Konkurrentz Moderna plane eine solche Studie. Das Duo BioNTech/Pfizer scheine jedoch hier einmal wieder die Nase vorn zu haben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.