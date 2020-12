NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

104,24 USD -2,06% (18.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt habe sich die BioNTech-Aktie etwas schwächer entwickelt. In den vergangenen Monaten sei es eine Sache gewesen, die vor allem auf der Erwartungshaltung beruht habe: Wer sei der schnellste mit dem Impfstoff, was würden die Impfstoffdosen kosten? Jetzt wisse man, dass die Märkte durchgerechnet worden seien, der Impfstoffmarkt solle etwa 85 Mrd. USD pro Jahr groß sein. Die Spekulation ist also nun vorbei und die Realität setzt ein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 21.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:87,61 EUR +2,85% (21.12.2020, 13:16)