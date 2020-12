Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) habe gemeldet, dass man nicht genügend Wirkstoffe an die Menschen verteilen könne. Man habe die Liefer-Problematik wahrscheinlich etwas unterschätzt, weil der Impfstoff auf minus 70 Grad gekühlt werden müsse. Das sei nicht so einfach und das müsse Pfizer nun erkennen.Die Aktie des Partners BioNTech habe mit dieser Meldung gestern auch leicht schwächer notiert, wobei sich hier die Verluste in Grenzen halten würden. Anleger sollten bei dem Wert schwache Tage zum Aufbau einer kleinen Position nutzen, wenn man noch nicht investiert sei. Ansonsten soll man die BioNTech-Aktie auf jeden Fall halten, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.12.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: