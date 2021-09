Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

301,10 EUR +0,03% (24.09.2021, 09:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

352,99 USD +4,05% (23.09.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüfe zur Zeit einen Antrag der Impfhersteller Pfizer und BioNTech für eine dritte Impfdosis gegen das Coronavirus. Das habe die Behörde am Donnerstag in Amsterdam mitgeteilt. Dieser sogenannte Booster zum Schutz vor einer Corona-Infektion könnte vollgeimpften Personen ab 16 Jahre und frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis gespritzt werden. Nach Bewertung der vom Hersteller vorgelegten Daten wolle die EMA Anfang Oktober über den Antrag entscheiden.Verschiedene Länder böten bereits die dritte Impfdosis an, allerdings vorerst nur für Patienten mit einem besonders geschwächten Immunsystem.Hersteller hätten nach Angaben der EMA bisher noch keinen Antrag auf Zulassung von Impfstoffen für Kinder unter elf Jahre gestellt. Die Behörde erwarte jedoch, dass Pfizer erste Daten zur Prüfung Anfang Oktober übermittle. Das Unternehmen Moderna wolle diese im November vorlegen. Die Impfstoffe beider Hersteller seien bisher als einzige auch für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für BioNTech auf "neutral" mit einem Kursziel von 433 US-Dollar belassen. Die Notfallzulassung des Covid-Boosters für verschiedene Patientengruppen in den USA komme nach der entsprechenden Empfehlung des Beratergremiums nicht überraschend, so Analyst Chris Shibutani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie."Der Aktionär" bleibt langfristig ganz klar optimistisch für den deutschen Biotech-Wert gestimmt, so Michel Doepke. (Analyse vom 24.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: