Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

103,72 EUR -2,68% (11.12.2020, 18:42)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

125,85 USD -2,85% (11.12.2020, 18:27)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und dessen US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) stehe in den USA kurz vor einer Notfallzulassung. "Gerade eben hat die FDA Pfizer darüber informiert, dass sie auf eine Zulassung hinarbeiten wollen", habe US-Gesundheitsminister Alex Azar am Freitag dem US-Sender ABC gesagt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe diese Angaben per Mitteilung bestätigt. Auch die Gesundheitsbehörde CDC sei informiert worden, damit die Auslieferung des Impfstoffs dann rasch losgehen könne.Die Notfallzulassung der FDA könne "in den nächsten Tagen" kommen, habe Azar gesagt. "Am Montag oder Dienstag kommender Woche könnten wir sehen, dass Menschen geimpft werden." Die Gesundheitsbehörde CDC habe sich zuvor dafür ausgesprochen, als erstes Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zu impfen.Der Antrag von Pfizer und BioNTech habe bereits eine wichtige Hürde genommen: Ein Berater-Komitee der FDA habe sich am Donnerstag nach stundenlanger Diskussion dafür ausgesprochen, eine Notfallzulassung für Menschen ab 16 Jahren zu gewähren. Bei dem per Video-Schalte abgehaltenen Treffen hätten 17 der Fachleute für die Zulassung gestimmt, 4 hätten dagegen votiert. Es habe eine Enthaltung gegeben. BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin habe sich bei dem Komitee für die "positive Diskussion und Abstimmung" bedankt. Die Empfehlung des Berater-Komitees sei nicht bindend, meistens folge die Behörde aber den Empfehlungen der Experten. Es wäre der erste in den USA zugelassene Corona-Impfstoff.Die Aktie von BioNTech zeige sich zum Wochenschluss kaum verändert, sie verteidige aber ihr zuletzt erklommenes Rekordniveau. Ähnlich sehe es bei der Aktie von Pfizer aus. DER AKTIONÄR bleibt weiter zuversichtlich. Auch die Aktie von Pfizer mache derzeit einen starken Eindruck. Anleger würden die Gewinne nach den jüngsten Teilgewinnmitnahmen laufen lassen. Positive Zulassungsentscheide in den USA und der EU könnten die Papiere weiter beflügeln, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 11.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link