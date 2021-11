Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der starken Aufholjagd zuletzt habe die Aktie von BioNTech am Dienstag etwas Federn lassen müssen. Das Papier sei mit einem Minus von vier Prozent auf 308,84 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Dabei habe die wichtige 300-Dollar-Marke verteidigt werden können, die 90-Tage-Linie sei jedoch vorerst wieder unterschritten worden. Die Perspektiven würden dennoch weiterhin stark bleiben.Die Forderung nach einer Impflicht sowie das steigende Tempo bei Booster-Impfungen würden das Papier stützen. Schon bald könnten zudem auch in Europa Kinder ab fünf Jahren geimpft werden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde voraussichtlich am Donnerstag über die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer /BioNTech für Kinder ab fünf Jahren entscheiden. Die zuständigen Experten würden sich in einem extra angesetzten Treffen damit befassen, habe die EMA am Dienstag in Amsterdam mitgeteilt. Bisher gebe es noch keinen Corona-Impfstoff, der in der EU auch für Kinder unter zwölf Jahre zugelassen sei.Sollten die EMA-Experten grünes Licht geben, müsse offiziell die EU-Kommission noch zustimmen - das aber gelte als Formsache. In Deutschland würden nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ab dem 20. Dezember 2,4 Millionen Dosen des BioNTech/Pfizer-Vakzins für Kinder zur Verfügung stehen.Bislang sei der Impfstoff von Pfizer und BioNTech in der EU nur für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Doch in Israel und auch den USA dürften damit ebenso bereits Kinder ab fünf Jahren geimpft werden.Das Umfeld bleibe für BioNTech also weiterhin positiv. Der Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau vom Dienstag sei trendkonform. "Der Aktionär" bleibe ganz zuversichtlich für die Aktie. Langfristig verspreche die weitere Pipeline hohes Potenzial - insbesondere im Onkologie-Bereich. Mit den hohen Einnahmen durch den Corona-Impfstoff könne diese nun rasch vorangetrieben werden.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.