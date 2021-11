Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bisher habe vor allem der Corona-Impfstoff aus dem Hause BioNTech für Aufsehen gesorgt. Nun rücke auch immer mehr die weitere Pipeline in den Fokus. Und hier habe das Mainzer Biotech-Unternehmen nun einen Erfolg melden können.BioNTech habe heute bekannt gegeben, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA dem Krebs-Immuntherapiekandidaten BNT111 den Fast-Track-Status erteilt habe. Die Krebsimmuntherapie befinde sich in der klinischen Entwicklung zur möglichen Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Melanom. BNT111 sei der führende Produktkandidat basierend auf BioNTechs unternehmenseigener FixVac-Plattform, so das Unternehmen in einer Mitteilung.Die Plattform nutze eine feste Kombination von mRNA-kodierten, Tumor-assoziierten Antigenen, die darauf abzielen würden, eine starke und präzise Immunantwort gegen Krebs auszulösen. Der Impfstoffkandidat werde derzeit in einer Phase-2-Studie bei Patienten mit anti-PD-1-refraktärem/rezidiviertem, inoperablem Melanom im Stadium III oder IV untersucht."Der Fast-Track-Status unterstreicht das Potenzial unserer FixVac-Plattform, aktuelle Herausforderungen in der Therapie von vorbehandelten und Checkpoint-Inhibitor-resistenten Patienten mit Melanomen anzugehen, für die es nur noch wenige Standardtherapieoptionen gibt. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Weg für diesen vielseitigen neuen Behandlungsansatz in einer Indikation mit hohem medizinischem Bedarf zu ebnen", habe Özlem Türeci, Mitbegründerin und Chief Medical Officer von BioNTech, gesagt. "Mit dem Fast-Track-Status und der Unterstützung durch die FDA wollen wir die weitere Entwicklung des BNT111-Programms beschleunigen, um Patienten mit lebensbedrohlichen, schwer zu behandelnden Melanomen eine neue Therapieoption zu bieten."Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. Langfristig schlummere hier gewaltiges Potenzial. (Analyse vom 19.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.