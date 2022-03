Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.China melde derzeit die höchsten Infektionszahlen seit dem ersten Corona-Ausbruch in der zentralchinesischen Metropole Wuhan. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtet habe, seien am Mittwoch landesweit 402 lokale Infektionen mit Symptomen entdeckt worden - fast doppelt so viele wie am Vortag. Hinzugekommen seien 435 asymptomatische Infektionen sowie 277 aus dem Ausland importierte Fälle. Schuld sei wohl die Omikron-Variante. Allerdings wisse man mittlerweile, dass diese zwar ansteckender aber auch deutlich weniger gefährlich sei.Nicht zuletzt deswegen würden derzeit in Österreich und Deutschland mögliche Impfpflichten wackeln. Österreich setze die Impfpflicht gegen das Coronavirus vorerst aus, habe es am Mittwoch geheißen. Die Impfpflicht sei bei der vorherrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig, habe Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am Mittwoch in Wien gesagt. Basis für die Entscheidung sei der Bericht einer Expertenkommission. In drei Monaten solle neu entschieden werden, habe Gesundheitsminister Johannes Rauch gesagt. Sollte es die Situation notwendig machen, die Impfpflicht doch wieder in Kraft zu setzen, werde man schnell reagieren können, so die beiden Regierungsmitglieder. Es werde aber erwartet, dass diese mit Hinblick auf den Herbst wieder aktiv geschaltet werde.Derzeit werde auch in Deutschland über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert. Ein entsprechender Gesetzentwurf sei bereits eingereicht worden.BioNTech erziele durch den Absatz des Corona-Impfstoffs Milliardengewinne. Bis Ende 2023 seien die großen Abnahmeverträge bereits unter Dach und Fach. Spannend werde es, wie es danach weiter gehe. Zum einen könnte die Corona-Impfung einen festen Platz im jährlichen Impfkalender bekommen - ähnlich wie die Grippe-Impfung. Zum anderen rücke immer mehr die weitere Pipeline in den Vordergrund. Insbesondere im Onkologie-Bereich sei BioNTech top postioniert. Durch die hohen Einnahmen in den vergangenen Monaten könne diese nun mit vollem Einsatz vorangetrieben werden. Im Jahresverlauf würden hier wichtige Daten erwartet. Aus charttechnischer Sicht wäre die Rückeroberung der 38-Tage-Linie ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 10.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.