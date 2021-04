Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Pfizer wolle der US-Regierung bis Ende Mai 20 Mio. Impfdosen mehr liefern als bisher vereinbart. Das sei durch eine Steigerung der Produktion möglich, habe der Vorstandsvorsitzende Albert Bourla am Dienstag über Twitter erklärt. Die USA bekämen damit bis Ende kommenden Monats 220 Mio. Dosen des gemeinsam mit BioNTech entwickelten Impfstoffs. Die Gesamtmenge der bis Ende Juli vereinbarten Lieferung von 300 Mio. Dosen bleibe jedoch gleich, habe Bourla geschrieben.Die Pfizer-Aktie habe zuletzt wieder Fahrt aufnehmen können und notiere nur noch knapp unter dem bisherigen Jahreshoch von 37,83 USD. Ein Sprung darüber würde ein neues positives Signal bedeuten. Noch deutlich stärker habe sich zuletzt die BioNTech-Aktie entwickelt. Allein am Dienstag habe das Papier im US-Handel fast 7% höher bei 129,64 USD geschlossen. Damit fehle nur noch ein Wimpernschlag zu dem im Dezember bei 131 USD markierten Allzeithoch. Ein Sprung darüber wäre ein neues massives Kaufsignal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link