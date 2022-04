Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

142,95 EUR -1,24% (26.04.2022, 08:46)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

155,10 USD +6,91% (25.04.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der nach einer Auffrischimpfung mit dem BioNTech/Pfizer-Vakzin zunächst hohe Schutz gegen Klinikeinweisungen und Besuche in der Notaufnahme bei Omikron verringere sich nach neuen Studiendaten bereits nach einigen Monaten. Das gehe aus einer im Fachblatt "The Lancet Respiratory Medicine" veröffentlichten Untersuchung hervor."Covid-19-Auffrischimpfungen mit BioNTech/Pfizer verbessern den Schutz gegen Omikron signifikant, obwohl dieser Schutz nach drei Monaten gegen Besuche in der Notaufnahme und sogar gegen Krankenhausaufenthalte nachzulassen scheint", habe die Hauptautorin der Studie, die Epidemiologin Sara Y. Tartof vom Gesundheitskonsortium Kaiser Permanente, laut Mitteilung resümiert. Eine gewisse Wirksamkeit blieb jedoch auch dann noch erhalten.Für die Studie hätten die Forscher 11.123 Krankenhauseinweisungen und Besuche in der Notaufnahme analysiert, die nicht zu einer Krankenhauseinweisung wegen einer akuten Atemwegsinfektion geführt hätten. Im Untersuchungszeitraum Dezember 2021 bis Februar 2022 seien sowohl die Delta- als auch die Omikron-Variante im Umlauf gewesen.Das Ergebnis der von Pfizer finanzierten Studie: Nach drei Dosen habe die Wirksamkeit des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer gegen Krankenhauseinweisungen wegen Omikron 85 Prozent bei weniger als drei Monaten betragen. Sie sei aber auf 55 Prozent nach drei Monaten oder länger gefallen.In Bezug auf die Einweisung in die Notaufnahme habe die Wirksamkeit von drei Dosen bei weniger als drei Monaten gegen Omikron bei 77 Prozent gelegen, sei aber nach drei Monaten oder länger auf 53 Prozent gefallen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 26.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: