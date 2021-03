Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Eine neue Studie aus den USA bekräftige eine gute Wirksamkeit von einigen Corona-Impfstoffen auch gegen Infektionen ohne Symptome. "Die Ergebnisse zeigten, dass nach der zweiten Impfstoffdosis das Infektionsrisiko zwei oder mehr Wochen nach der Impfung um 90 Prozent verringert wurde", habe die US-Gesundheitsbehörde CDC am Montag mitgeteilt.Dabei seien auch Infektionen ohne Symptome erfasst worden, die einen "kleinen Anteil" von etwa zehn Prozent an allen positiven Tests ausgemacht hätten. Es bestehe damit die Hoffnung, dass geimpfte Personen andere in den meisten Fällen nicht mehr anstecken könnten und Infektionsketten so unterbrochen werden könnten.Die CDC habe die mRNA-Vakzine von Pfizer/BioNTech und Moderna unter die Lupe genommen: Knapp 4.000 Menschen im medizinischen Bereich seien dabei in sechs US-Staaten im Zeitraum zwischen Dezember und März wöchentlich getestet worden. Die Ergebnisse hätten dabei vorherige Studien bestätigt, die ebenfalls darauf hinweisen würden, dass eine asymptomatische Weitergabe des Coronavirus bei Geimpften eher unwahrscheinlich sei.Die CDC habe dabei zudem einen hohen Schutz selbst nach nur einer der zwei obligatorischen Dosen beobachtet. Nach einer Dosis sei die Zahl der Infektionen bereits um 80 Prozent zurückgegangen. Die Ergebnisse seien angesichts der eigenen großen Studien der Hersteller folgerichtig. In diesen sei allerdings untersucht worden, wie wirksam die Stoffe gegen den Ausbruch der Krankheit Covid-19 seien, nicht die Infektionsrate mit dem Virus.Mit Material von dpa-AFX