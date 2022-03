Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

131,35 EUR -0,49% (02.03.2022, 14:28)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

146,73 USD -2,71% (01.03.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech präsentiere sich zur Wochenmitte kaum verändert. Um die Mittagszeit notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 0,5 Prozent im Minus bei 131,30 Euro. Neben den milden Omikron-Verläufen würden auch das nachlassende Impftempo sowie die nachlassende Zustimmung zu etwaigen Corona-Impfpflichten belasten.Am Dienstag seien in Deutschland 104.000 Impfdosen verabreicht worden, wie am Mittwoch aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgehe. Am Dienstag vor einer Woche seien es noch rund 150.000 Dosen gewesen.Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) nehme Abstand von ihrer ursprünglichen Forderung nach einer berufsbezogenen Impfpflicht für Polizisten und Ordnungsämter. Diese habe für Unmut in den eigenen Reihen gesorgt. Die Entwicklung in den letzten Wochen habe inzwischen für Umdenken gesorgt, habe die Gewerkschaft am Montag mitgeteilt.Auch in Neuseeland habe das Oberste Gereicht das Impfmandat für Polizei- und Verteidigungskräfte aufgehoben.Und auch Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen in England müssten sich anders als geplant doch nicht verpflichtend gegen das Coronavirus impfen lassen. Die britische Regierung habe damit am Dienstagabend eine Kehrtwende bestätigt, die sich bereits angedeutet habe. Ursprünglich sollten Pflegekräfte und Beschäftigte des englischen Gesundheitsdienstes NHS ab dem 1. April vollständig geimpft sein müssen, um ihren Job weiterhin ausüben zu dürfen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: