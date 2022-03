Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech sei zuletzt wieder stärker unter Druck geraten. Am Freitag sei das Papier mit einem Minus von 5,5 Prozent auf 161,10 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Die hohen Infektionszahlen würden derzeit kaum Unterstützung verleihen. Stattdessen habe eine mögliche Änderung der Impfstoffversorgung in den USA für Druck gesorgt.Ein weiträumiger Lockdown sei am frühen Montagmorgen in den östlichen und südlichen Stadtteilen der 26 Millionen Einwohner zählenden chinesischen Hafenstadt Shanghai in Kraft getreten. Am Sonntag seien in Shanghai 50 lokale Erkrankungen und 3.450 asymptomatische Infektionen entdeckt worden, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtet habe. China verfolge eine Null-Covid-Strategie, die mit der Ankunft der sich leichter verbreitenden Omikron-Variante seit Anfang des Jahres auf eine harte Probe gestellt werde.Auch die Infektionszahlen in Deutschland würden sich weiter auf Rekordniveau befinden. Allerdings sei die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Corona-Patienten weiterhin recht niedrig. Dies sei auf die weitgehend milden Verläufe der Omikron-Variante zurückzuführen.Durchbruchinfektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus würden nach Angaben des Immunologen Carsten Watzl den Immunschutz Geimpfter erheblich erhöhen. "Eine Infektion ist wie eine einzelne Impfdosis", habe Watzl der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag) gesagt. "Für Geimpfte wirkt sie wie ein Booster mit einem angepassten Impfstoff." Die momentan hohe Zahl an Infektionen und der damit einhergehende Immunschutz könne sich nach Ansicht des Generalsekretärs der Deutschen Gesellschaft für Immunologie im Herbst auszahlen - "wenn keine neue gefährlichere Variante kommt".Ob eine Impfpflicht angesichts dessen überhaupt noch nötig sei, sei "die 100.000-Dollar-Frage". Bleibe Omikron die vorherrschende Variante, komme man vermutlich auch ohne Impfpflicht vergleichsweise gut durch die kalte Jahreszeit.Die milden Verläufe der Omikron-Variante, eine immer unwahrscheinlicher werdende Impfpflicht sowie jüngste Hinweise darauf, dass in den USA möglicherweise der Verkauf der Impfstoffe bald nicht mehr über die Regierung sondern auf dem privaten Markt erfolgen könnte, würden derzeit die Impfstoff-Aktien belasten."Der Aktionär" bleibt dennoch ganz klar zuversichtlich für die Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel. Zum einen stünden bis Ende 2023 die großen Impfstoffabnahmedeals bereits und auch bis 2029 habe sich die Bundesregierung bereits Produktionskapazitäten gesichert. Zum anderen verspreche die weitere Pipeline im Erfolgsfalls enormes Potenzial. Spannend werde es bei BioNTech aber in dieser Woche erst einmal von der Zahlenseite. Das Unternehmen veröffentliche dann die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr. (Analyse vom 28.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link