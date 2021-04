Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma- und Chemiekonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) habe seine Produktion von Lipiden für den Mainzer Corona-Impfstoffhersteller BioNTech ausgedehnt. "Wir haben bereits im zweiten Quartal Aufträge vorgezogen und werden in der zweiten Jahreshälfte unsere Lieferungen weiter ausbauen, um den hohen Bedarf an dringend benötigten Lipiden für BioNTech und unsere anderen Kunden zu decken", habe die neue Merck-Chefin Belen Garijo den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa gesagt. Die 60-jährige Spanierin stehe ab 1. Mai an der Spitze des Darmstädter Unternehmens und werde damit die erste alleinige Chefin eines DAX-Konzerns.Merck habe seine Lipide-Produktion am Stammsitz Darmstadt und in Schaffhausen (Schweiz) erheblich ausgebaut. Merck und BioNTech hätten die vertiefte Partnerschaft im Februar bekannt gegeben. Lipide kämen bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs zum Einsatz, den BioNTech mit seinem US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) vertreibe. Dabei werde der Botenstoff des mRNA-Vakzins in eine Art Hülle verpackt, die aus Lipiden bestehe. Diese fettartigen Moleküle seien wichtig, damit die Wirkstoffe des Vakzins im Körper freigesetzt werden könnten. Zu den wenigen anderen Firmen, die ebenfalls Lipide an BioNTech liefern würden, zähle der Spezialchemiekonzern Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Merck wolle zudem in Kürze die eigene Belegschaft impfen, sobald genügend Impfstoff verfügbar sei. Am 3. Mai werde ein Pilotprojekt der hessischen Landesregierung am Standort Darmstadt starten, habe Garijo gesagt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe angekündigt, Betriebsärzte ab Juni in die Impfkampagne einzubinden. Betriebsärzte würden in Pilotprojekten bereits etwa beim Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und bei VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) impfen.DER AKTIONÄR hat die Aktie von Merck im Mai vergangenen Jahres bei 103,50 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem notiere das Papier gut 40 Prozent im Plus. DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich und empfiehlt, die Gewinne laufen zu lassen. Genauso wie bei BioNTech. Hier lägen Anleger, die seit der Empfehlung im Herbst 2019 mit an Bord seien, mittlerweile 1.143 Prozent in Front. Doch auch hier sieht DER AKTIONÄR - insbesondere langfristig - noch viel Potenzial, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 29.04.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Mit Material von dpa-AFX