Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

148,65 EUR -0,67% (19.01.2022, 10:24)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

169,23 USD -13,66% (18.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die massive Korrektur bei der BioNTech-Aktie setze sich auch am heutigen Mittwoch fort. Nachdem der Titel bereits am Dienstag mit einem kräftigen Minus von 13,7 Prozent aus dem US-Handel gegangen sei, notiere BioNTech am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate erneut mehr als vier Prozent im Minus bei derzeit 142,90 Euro.Seit dem Hoch im August vergangenen Jahres bei knapp 400 Euro habe die BioNTech-Aktie damit inzwischen mehr als 60 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Zwar sei das Papier im Sommer auch extrem heiß gelaufen, derzeit sehe man aber nun eine Übertreibung nach unten.Belastet werde die BioNTech-Aktie von den wohl schwächeren Verläufen der durch die Omikron-Variante ausgelösten Corona-Infektionen. Die Stimmen, dass eine Impfpflicht dadurch nicht mehr begründbar sei, würden lauter. Zudem seien inzwischen einige gute Präparate zur Behandlung von Corona zugelassen.Mit den extrem hohen Umsätzen durch den Verkauf des Corona-Impfstoffs Comirnaty, die im Übrigen auch zu einem großen Teil bereits für die kommenden Monate gesichert sei, habe das Unternehmen den Weg für weiteren Unternehmenserfolg geebnet. Wichtig werde nun sein, dass BioNTech weiter auf dem Erfolgskurs bleibe, auch was die Schnelligkeit gegenüber der Konkurrenz angehe. Hier befinde sich bei BioNTech insbesondere bei einem auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoff auf gutem Kurs. Langfristig sei aber die weitere Pipeline entscheidend - insbesondere, was den Onkologie-Bereich angehe.DER AKTIONÄR sei der Ansicht, dass die Korrektur bei der BioNTech-Aktie nun bald abgeschlossen sein dürfte. Der Titel bleibt langfristig hochinteressant, das aktuelle Niveau ist aus langfristiger Sicht eine Einstiegschance, so Marion Schlegel. (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link