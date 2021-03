Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (25.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bundeskanzlerin Angela Merkel baue auf eine starke eigene Produktion von Corona-Impfstoffen in Europa, um die Versorgung der EU-Staaten zu sichern und schneller zu impfen. Da Großbritannien und die USA nur für sich selbst produziert hätten, sei man auf längere Sicht darauf angewiesen, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag vor dem EU-Gipfel. Sie habe sich zudem zur Impfstoffversorgung "für die Welt" bekannt. Sonst werde Europa immer wieder mit neuen Mutationen des Virus konfrontiert werden.Der Kampf gegen die Corona-Krise und die Beschleunigung der Impfkampagne seien Topthema der Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs gewesen, die am Nachmittag begonnen habe. Daneben hätten Merkel und ihre Kollegen brisante Fragen zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Digitalisierung sowie zu den Beziehungen zu Russland und zur Türkei auf der Agenda gehabt. US-Präsident Joe Biden habe sich am Abend zeitweise zuschalten und über den Neustart der transatlantischen Beziehungen sprechen wollen.Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz habe zusammen mit fünf weiteren EU-Staaten eine ungleiche Verteilung der Impfstoffe in der EU beklagt. Sie komme dadurch zustande, dass nicht alle EU-Staaten die ihnen nach Bevölkerungszahl zustehenden Mengen von allen Herstellern gekauft hätten. Nun habe vor allem AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) drastische Lieferschwierigkeiten. Eine vorgezogene Lieferung von zehn Millionen Dosen von BioNTech/Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) könnte einige Löcher stopfen.Sowohl die Aktie von BioNTech als auch die Aktie von CureVac würden sich am heutigen Donnerstag aber schwach präsentieren. Langfristig erhofft sich DER AKTIONÄR vor allem von BioNTech noch sehr viel. Kurzfristig könnte aufgrund des zu erwartenden Newsflows die Aktie von CureVac deutliche Unterstützung erhalten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 25.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link