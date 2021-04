Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lage in Indien spitze sich zu. Das Land habe den sechsten Tag in Folge die weltweit höchste Anzahl an Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag seien 323.144 neue Fälle und 2.771 Tote mit einer bestätigten Infektion gemeldet worden. Der rapide Anstieg an Patienten habe für Überlastungen im Gesundheitssystem gesorgt.Dänische Gesundheitsexperten hätten derzeit aber keine größeren Bedenken wegen der in Indien aufgetretenen Variante des Coronavirus für das eigene Land. Die Variante B.1.617 erhalte zwar viel Aufmerksamkeit, werde zum jetzigen Zeitpunkt aber als nicht besonders besorgniserregend eingeschätzt, habe das Gesundheitsinstitut SSI am Dienstag mitgeteilt. Man komme zudem zu der Einschätzung, dass die in der EU zugelassenen Impfstoffe einen Effekt gegen B.1.617 haben würden.Dazu zähle auch der Impfstoff aus dem Hause BioNTech/Pfizer. Dieser habe sich auch bereits gegen andere Mutationen als wirksam gezeigt. Das Vakzin sei im Übrigen auch der am häufigsten in Deutschland verimpfte Stoff.Bis Sonntag seien etwa 29,9 Millionen Dosen Impfstoff geliefert worden. 86,6 Prozent dieser Dosen seien bis Montag verimpft worden. Den größten Anteil mache das Präparat "Comirnaty" von BioNTech/Pfizer mit rund 20,1 Millionen Dosen aus. Von "Vaxzevria" - dem Präparat von AstraZeneca - seien fast 6,8 Millionen Dosen geliefert worden und weitere etwa 2,7 Millionen Dosen von Modernas "Covid-19 Vaccine".In Deutschland seien 23,9 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das gehe aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag hervor (Stand: 27. April, 9.20 Uhr). So hätten alle Stellen bislang insgesamt fast 25,9 Millionen Impfungen verabreicht, wovon knapp 19,9 Millionen Erstimpfungen und weitere gut sechs Millionen Zweitimpfungen gewesen seien. Demnach sei die Quote der vollständig Geimpften leicht auf 7,3 Prozent gestiegen. Am Montag seien 402.700 Impf-Spritzen gesetzt worden."Der Aktionär" erwartet sich insbesondere langfristig aber noch sehr viel. Anleger lassen die Gewinne der Restposition (nach den Teilgewinnmitnahmen im Dezember) weiter laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 27.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link