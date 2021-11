Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

182,65 EUR -23,86% (05.11.2021, 18:28)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

210,55 USD -23,14% (05.11.2021, 18:13)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie breche zum Wochenschluss zweistellig im Wert ein. Ausgehend vom Hoch summiere sich das Minus nun auf über 50 (!) Prozent. Auch Konkurrenz Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) müsse weiter Federn lassen, nachdem das Papier bereits am Donnerstag kaum noch Käufer gefunden habe.Erst die Umsatzwarnung von Moderna, jetzt die Ankündigung des eigenen Partners einen Ass im Ärmel im Kampf gegen Corona zu haben. BioNTech bekomme es seit gestern von allen Seiten. Die Aktie habe innerhalb von zwei Sitzungen ein Viertel ihres Wertes verloren. Sei die Erfolgsgeschichte der deutschen Impfstoff-Aktie damit vorüber?Anleger würden ihren Fokus jetzt auf den Chart richten. Denn BioNTechs freier Fall könnte bereits zu Ende sein. Der Titel drehe im Frühhandel am Freitag exakt an der 200-Tage-Linie. Letztmalig auf Tuchfühlung zu ihre sei sie im März gewesen. Es folge ein beeindruckender Anstieg.Die Reaktion des Marktes falle heftig aus. Jedoch bestehe Hoffnung, dass sie überzogen sein könnte - und bereits vorüber sei. Andernfalls, also im Falle eines Falls unter die 200-Tage-Linie, droht weiteres Ungemach, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link