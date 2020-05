Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

49,53 USD +5,68% (29.05.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech entwickele Impfstoffe auf mRNA-Basis. Im Rahmen des Programms BNT162 erprobe das Mainzer Unternehmen vier potenzielle Impfstoffkandidaten. Als Partner habe man den Pharmagiganten Pfizer und Fosun Pharma gewinnen können. Gerade Pfizer dürfte nach dem Studienflop beim großen Onkologie-Hoffnungsträger Ibrance an einer erfolgreichen und v.a. raschen Entwicklung von BNT162 interessiert sein.Daten aus der Phase-1/2-Studie mit BNT162 wolle BioNTech im Juni oder Juli vorlegen. Spannung sei also in den kommenden Wochen garantiert. Impulse könnte es bereits kommende Woche von der Jefferies Global Healthcare Conference geben. Aber auch ohne das "Project Lightspeed", in dem BioNTech alle Programme im Kampf gegen Covid-19 zusammenfasse, habe die Gesellschaft eine prall gefüllte Pipeline mit hochkarätigen Partnern zu bieten. Für risikobewusste Anleger befinde sich der Biotech-Wert auf einem interessanten Einstiegsniveau, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:44,56 EUR +4,69% (29.05.2020, 22:26)