Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe sich am Donnerstag wieder etwas nach oben arbeiten können. Das Papier sei am Ende mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 170,41 Dollar aus dem US-Handel und damit nahe des Tageshochs gegangen. Noch immer würden hohe Infektionszahlen das Geschehen bestimmen. Der Omikron-Subtyp BA.2 breite sich dabei weiter aus.Nach den jüngsten verfügbaren Daten für die vorletzte Woche habe der Anteil von BA.2 in einer Stichprobe rund 72 Prozent betragen, nach zuvor rund 64 Prozent, wie aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagabend hervorgehe. Aktuell dürfte die Variante folglich bereits noch größeren Anteil am Infektionsgeschehen haben. Indes werde die Rolle der zuvor vorherrschenden Omikron-Sublinie BA.1 immer kleiner.Für die vergangene Kalenderwoche habe das RKI angegeben, dass erstmals mehr als 1,5 Millionen Corona-Fälle gemeldet worden seien. BA.2 gelte als ein Treiber des aktuellen Infektionsgeschehens - neben Lockerungen und Verhaltensänderungen der Bevölkerung, wie die Autoren des Berichts vermuten würden. Sie hätten den trotz Omikron bestehenden Nutzen der Impfung unterstrichen. "Die Impfung hat aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit gegenüber einem schweren Verlauf auch bei Erkrankungen durch die Omikron-Variante nicht an Bedeutung verloren", heiße es.Das RKI habe dabei auch Zahlen zur Effektivität der Auffrischungsimpfung im Hinblick auf eine Krankenhauseinweisung veröffentlicht - allerdings seien dies nur geschätzte Daten. Die geschätzte Effektivität beziffere das RKI dabei für die als besonders gefährdet geltenden Menschen ab 60 Jahren mit 87 Prozent. Bei lediglich einer Grundimmunisierung betrage sie in dieser Altersgruppe 75 Prozent. Auf Twitter habe das Institut ergänzt, dass vollständige Impfung und vor allem Booster sehr gut vor schwerem Verlauf und Tod schützen würden. Zudem sei die Krankheitsschwere bei Infektion nach Impfung grundsätzlich geringer."Der Aktionär" bleibt weiter zuversichtlich - insbesondere für die Onkologie-Projekte in der weiteren Pipeline, so Marion Schlegel. (Analyse vom 25.03.2022)Mit Material von dpa-AFX