Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

166,90 EUR +2,99% (28.05.2021, 17:53)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

202,71 USD +2,53% (28.05.2021, 17:39)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die EU-Arzneimittelbehörde EMA habe grünes Licht gegeben für die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller BioNTech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren. Das habe die EMA am Freitag in Amsterdam mitgeteilt. Es sei der erste Impfstoff in der EU, der auch für Menschen unter 16 empfohlen werde. "Wir haben Daten, die zeigen, dass die Anwendung bei Kindern sicher ist", habe der EMA-Direktor für Impfstrategien, Marco Cavalleri, gesagt. Die Aktie von BioNTech könne derweil kräftig zulegen. Knapp vier Prozent gehe es an der US-Börse NASDAQ nach oben auf 205,23 Dollar.Der zuständige Experten-Ausschuss der EMA habe in einer außerordentlichen Sitzung über den Antrag des deutschen Herstellers BioNTech und seines US-Partners Pfizer beraten. Diese hätten Studien vorgelegt, die nach Angaben der EMA die sehr gute Wirksamkeit und gute Verträglichkeit bei 12- bis 15-Jährigen belegen würden. Die EU-Kommission müsse der Erweiterung der Zulassung noch zustimmen. Das aber gelte als Formsache.Durch die positive Entscheidung der EMA werde die Diskussion über die Kinder-Impfung weiter angeheizt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland habe bereits angedeutet, dass sie möglicherweise auch im Fall einer EMA-Zulassung keine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben wolle, sondern nur für vorerkrankte Kinder.Bisher sei der Pfizer-Impfstoff in der EU nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen gewesen. In Kanada und den USA hätten die Gesundheitsbehörden bereits vor einigen Wochen die Anwendung auch bei 12- bis 15-Jährigen erlaubt.Der Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung liege bei 100 Prozent, wie die Studie der Hersteller gezeigt habe. Nach der Impfung hätte es höchstens leichte Reaktionen gegeben. Es gebe keinerlei Anzeichen für schwere Nebenwirkungen, wie die EMA erklärt habe.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 28.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.