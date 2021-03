Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen habe am Dienstag die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt und in diesem Rahmen die Prognose für die Impfstoff-Lieferungen im laufenden Jahr erhöht. Die große Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer beginne sich nun auch positiv auf die Geschäftszahlen auszuwirken. So sei der Umsatz in dem Ende Dezember abgeschlossenen Geschäftsjahr auf 482,3 Mio. Euro gestiegen, nach 108,6 Mio. Euro im Jahr davor. Darin enthalten seien Erlöse i.H.v. 270,5 Mio. Euro durch den Covid-19-Impfstoff. Der Nettogewinn sei auf 15,2 Mio. Euro gestiegen, verglichen mit einem Nettoverlust von 179,2 Mio. Euro im Jahr 2019.Die wirklichen Auswirkungen auf das Geschäft würden aber erst jetzt und nicht beim Blick in die Vergangenheit klar. Finanzvorstand Sierk Poetting habe am Dienstag auf einer Analystenkonferenz gesagt, BioNTech gehe für dieses Jahr allein auf der Basis der bislang unterzeichneten Lieferverträge von 9,8 Mrd. Euro Umsatz aus. Dem stünden jedoch auch gestiegene Ausgaben für Forschung und Entwicklung und die Stand Ende Dezember auf 1.900 gestiegene Zahl von Mitarbeitern gegenüber. Das Geld, das nun in die Kasse gespült werde, will BioNTech ins laufende Geschäft und v.a. in die Forschung investieren."Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung zur BioNTech-Aktie. Zuletzt sei ihr auch der Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend gelungen. Gewinne weiter laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: