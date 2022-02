Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Wall Street lege wegen eines Feiertags am Montag zwar eine Pause ein. In Deutschland sei die Aktie von BioNTech im schwachen Marktumfeld allerdings erneut deutlich unter Druck geraten. Nachbörslich stehe sogar ein Minus von zehn Prozent zu Buche. Dem äußerst schwachen Tech-Markt könne sich der Impfstoffhersteller erneut nicht entziehen.Rund 4,5 Prozent tiefer werde der TecDAX etwa nachbörslich taxiert. Die Zuspitzung des Ukraine-Konflikts sorge für eine regelrechte Flucht aus spekulativen Werten. Und BioNTech werde von den Anlegern trotz eines KGV von gerade einmal 4 weiter als reiner Story-Pick gehandelt.Während das Marktumfeld derzeit alles überlagere, gehe der Blick des Corona-Impfstoff-Pioniers aber auch nach Großbritannien. Dort habe das Land beschlossen, die Corona-Auflagen aufzuheben. So müssten sich Corona-Infizierte ab dem 24. Februar nicht mehr verpflichtend isolieren. Das sei Teil des Plans für ein "Leben mit Covid", den Premierminister Boris Johnson am Montag in London vorgestellt habe. Er habe betont, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle überstanden sei.Für BioNTech berge das Ende der Corona-Beschränkungen die Gefahr, dass sich immer weniger Leute für eine Impfung gegen das Virus entscheiden würden. Allerdings gebe es aus Großbritannien auch gute Nachrichten. So wolle Gesundheitsminister Sajid Javid einen sogennanten "Frühlingsbooster" durchsetzen. Damit könnten ältere Menschen über 75, Bewohner von Altenheimen und über 12-jährige mit Immunschwächen eine weitere Impfung erhalten. Auch Premier Johnson habe betont, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei und neue Virusvarianten nicht auszuschließen seien.Klar sei, dass bei zunehmenden Lockerungen der Rubel durch die Corona-Impfungen künftig weniger stark rollen werde. Zudem werde sich die Aktie dem Ausverkauf der Tech-Werte nicht entziehen können. Doch ewig dürfte das Marktumfeld nicht derart schwach bleiben wie derzeit und die Bewertung der Aktie sei selbst bei sinkenden Gewinnen extrem günstig.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 21.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: