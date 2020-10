Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

62,94 EUR +1,84% (02.10.2020, 13:53)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

72,71 USD +5,03% (01.10.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Deutschland gebe ordentlich Gas, was die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs angehe. Die Mainzer Biotech-Gesellschaft BioNTech und die Tübinger CureVac würden hier als ganz großer Hoffnungsträger gelten. Nun dürfe in Deutschland ein weiterer Corona-Impfstoff am Menschen getestet werden. Dieser basiere auf einem Impfstoff gegen Pocken.Das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) habe die Studie genehmigt. Es handle sich um einen sogenannten Vektorimpfstoff, mit dem genetisches Material des Covid-19-Erregers in den Körper eingeschleust werde, wie das PEI am Freitag im hessischen Langen mitgeteilt habe. Er sei vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) und der IDT Biologika GmbH in Dessau entwickelt worden. Beteiligt seien auch die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Philipps-Universität Marburg und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.Bei dem Vektorimpfstoff sei die genetische Information für ein Oberflächenprotein von Sars-CoV-2 in ein abgewandeltes Pockenvirus eingebaut worden. Das Ausgangsvirus sei schon vor mehr als 30 Jahren hergestellt und auch für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Mers verwendet worden. Der Vektor könne sich nicht vermehren, aber die eingeschleuste DNA-Sequenz könne eine Infektion simulieren und die Produktion von Antikörpern und T-Zellen auslösen.In der ersten Phase der klinischen Prüfung werde der Impfstoff nun auf Sicherheit, Verträglichkeit und auf seine spezifische Immunantwort gegen den Erreger untersucht. An der Studie würden 30 gesunde Erwachsene teilnehmen.Beide Unternehmen stehen auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", beide Werte sind allerdings ganz klar spekulativ, so Marion Schlegel. (Analyse vom 02.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link