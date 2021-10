Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie befinde sich unverändert im Korrekturmodus. Zu Wochenbeginn habe der Impfstoff-Titel an der Tech-Börse Nasdaq leicht um 1,2 Prozent auf 243,02 Dollar nachgegeben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Rating für den Biotech-Wert auf "Neutral" mit einem Kursziel von 433 US-Dollar belassen. Dies habe Analyst Chris Shibutani in einer am Montag vorliegenden Studie vor Beratungen des FDA-Expertengremiums zu den Corona-Impfstoffboostern von Moderna und Johnson & Johnson geschrieben.Shibutani sehe in der BioNTech-Aktie aktuell eingepreist, dass 45 Prozent der geimpften Personen auch einen Booster erhalten würden und dieser zwischen Pfizer/BioNTech und Moderna in den USA, Europa und Japan hälftig aufgeteilt werde.DER AKTIONÄR bleibt langfristig jedoch unverändert optimistisch für die BioNTech-Aktie gestimmt, so Michel Doepke. (Analyse vom 12.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link