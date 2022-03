Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe am Mittwoch erneut deutlich zulegen können. Derweil solle das Mainzer Biotech-Untenrehmen einen Auftrag aus Japan erhalten. Japanische Medien würden berichten, dass das Land insgesamt 145 Mio. Dosen von BioNTech/Pfizer und Moderna ordern wolle. Beflügelt haben dürfte die Branche auch der Vorstoß aus Deutschland. Um Knappheit bei Corona-Impfstoffen vorzubeugen, wolle sich die Bundesregierung Zugriff auf Produktionskapazitäten sichern. Dazu strebe sie Verträge mit fünf Herstellern mit einer Dauer bis 2029 an, wie die zuständigen Ministerien am Mittwoch mitgeteilt hätten. Fachleute des Wirtschaftsministeriums hätten die Vereinbarungen im Auftrag des Gesundheitsministeriums mit BioNTech, CureVac/GSK, Wacker/CordenPharma, Celonic und IDT geschlossen.Würden die Corona-Impfungen tatsächlich einen festen Platz im jährlichen Impfkalender finden, würde dies hohe planbare regelmäßige Einnahmen für die Impfstoff-Unternehmen bedeuten. Hiermit könnte auch die weitere Pipeline schnell vorangetrieben werden. BioNTech sei hier inbesondere im Onkologie-Bereich stark positioniert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.