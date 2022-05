Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

137,05 EUR -0,04% (11.05.2022, 22:27)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

144,16 USD -0,19% (11.05.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie könne am Mittwoch ihre jüngst gestartete Erholungsbewegung fortsetzen. Das Mainzer Biotech-Unternehmen profitierte dabei auch von Nachrichten aus China. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag berichtet habe, habe BioNTech im Januar eine Phase-2-Studie für den Blockbuster-Impfstoff gegen Covid-19 in China abgeschlossen, müsse aber noch Ergebnisse veröffentlichen. Dabei berufe sich Reuters auf ein Register klinischer Studien.BioNTech sei bereits zu Beginn der Corona-Krise eine Partnerschaft mit dem chinesischen Pharmaunternehmen Shanghai Fosun Pharmaceutical eingegangen, um den mRNA-basierten Impfstoff auf dem chinesischen Markt einzuführen.Unterstützung erhalte die BioNTech-Aktie zudem von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank habe die Einstufung für das Papier zwar auf "neutral" belassen, das Kursziel von 255 USD liege jedoch klar über dem aktuellen Kurs - genauer gesagt 66%.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link