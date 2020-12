Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) habe grünes Licht für die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU gegeben. Die bedingte Marktzulassung des Präparates von BioNTech und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) sei ein "Meilenstein", habe die EMA am Montag in Amsterdam gesagt. Sobald die EU-Kommission die Zulassung genehmigt habe, stehe dem Beginn von Corona-Impfungen in der EU nichts mehr im Wege. Die ersten Menschen sollten in Deutschland bereits am 27. Dezember geimpft werden. "Das ist wirklich eine historische wissenschaftliche Leistung", habe EMA-Direktorin Emer Cooke gesagt.Die Zustimmung der EU-Kommission für die bedingte Zulassung in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten gelte als reine Formsache und sollte noch vor Weihnachten geschehen. In Deutschland müssten die Impfchargen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut geprüft, freigegeben und schließlich ausgeliefert werden. Dann sollten zunächst die über 80-Jährigen, Personal und Bewohner von Pflegeheimen sowie auch Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko geimpft werden.Der Impfstoff sei bereits u.a. Großbritannien, den USA und Kanada zugelassen. Er habe nach Angaben der Hersteller Pfizer und BioNTech eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent und werde für Personen ab 16 Jahre empfohlen.Der BioNTech-Aktie könne die Nachricht keinen weiteren Schub verleihen. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere der Titel am Nachmittag 2,8 Prozent im Plus bei 87,59 Euro. Im Tagesvorlauf habe das Papier aber schon höher gestanden.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner Einschätzung: Restposition weiter laufen lassen. Langfristig bleibt die BioNTech-Aktie hochattraktiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link