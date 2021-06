Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britischen Regierung zufolge seien in der Corona-Pandemie bereits mehr als 14.000 Leben in dem Land mithilfe der Impfstoffe gerettet worden. Allein im größten Landesteil England seien damit zudem 44.500 Krankenhauseinweisungen verhindert worden, habe der britische Impf-Staatssekretär Nadhim Zahawi am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Regierungssitz Downing Street gesagt.In Großbritannien hätten nach Angaben der Regierung inzwischen mehr als 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung eine Impfdosis erhalten. 60 Prozent der Erwachsenen seien bereits zwei Mal geimpft worden. Obwohl die Infektionszahlen in dem Land wegen der starken Ausbreitung der Delta-Variante inzwischen wieder deutlich steigen würden, bleibe die Zahl der Krankenhauseinweisungen und jene der Todesfälle bislang auf einem sehr niedrigen Niveau.Die Regierung führe das auf den Erfolg der Impfkampagne zurück. Sowohl das Präparat von BioNTech /Pfizer als auch der AstraZeneca-Impfstoff hätten sich als sehr wirksam gegen die zuerst in Indien entdeckte Variante erwiesen.Trotz weiter rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenz wachse auch in Deutschland der Anteil der als besorgniserregend eingestuften Delta-Variante deutlich. Er habe sich in einer Stichprobe im Vergleich zur Vorwoche fast auf nun 15,1 Prozent verdoppelt, wie aus einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochabend hervorgehe. Die Angabe beziehe sich auf die Woche vom 7. bis 13. Juni. Auch hierzulande dürfte der am meisten verabreichte Impfstoff von BioNTech/Pfizer aber guten Schutz bieten.Die Aktie von BioNTech bleibe weiterhin ganz klar der Favorit des "Aktionär" im Impfstoffsektor. Die Aktie befinde sich weiterhin auf Tuchfühlung zum Anfang Juni bei 252,78 Dollar markierten Allzeithoch.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: