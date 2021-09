Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel sei mit fast 11.000 Fällen binnen 24 Stunden auf einen neuen Höchststand seit Beginn der Pandemie geklettert. Es seien 10.947 neue Fälle registriert worden, habe das Gesundheitsministerium am Dienstag mitgeteilt. Die bisher höchste Zahl sei Mitte Januar mit rund 10.100 Fällen registriert worden. Damals sei aber noch deutlich weniger getestet worden. Mittlerweile seien in dem 9,4-Millionen-Einwohner-Land mehr als eine Million Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Schwerkranken sei leicht gesunken, sie habe am Dienstag bei 719 gelegen.Die Zahl der Todesfälle in Israel im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion habe am Montag die Marke von 7.000 überschritten. Experten würden betonen, der Impfstoff sei weiterhin wirksam bei der Verhinderung von schweren Erkrankungen und Todesfällen.In Israel werde fast ausschließlich das Präparat von BioNTech/ Pfizer gespritzt. Seit Ende Juli verabreiche das Land als Erstes weltweit dritte Impfungen gegen das Coronavirus, rund zwei Millionen seien bereits dreifach geimpft. Knapp 59 Prozent der Bürger hätten zwei Impfdosen erhalten. Alle Israelis von zwölf Jahren an könnten inzwischen zum dritten Mal geimpft werden.Hintergrund der Entscheidung für eine dritte Impfung seien Zahlen des Gesundheitsministeriums, wonach die Effektivität der Impfung seit Anfang Juni stark nachgelassen habe. Gleichzeitig habe sich die Delta-Variante verbreitet, die als besonders ansteckend gelte.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.