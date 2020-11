Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

78,61 EUR -12,37% (16.11.2020, 15:55)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

93,60 USD -11,70% (16.11.2020, 15:40)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Im Rennen um den besten und schnellsten Impfstoff bekomme das Mainzer Unternehmen am Montag einen Dämpfer. Wie vor gut einer Woche BioNTech habe nun auch der US-Konkurrent Moderna vielversprechende Studiendaten vor mit einer hohen Wirksamkeit des Impfstoff-Kandidaten vorgelegt.BioNTech habe die Wirksamkeit seines Stoffs am vergangenen Montag auf mehr als 90% beziffert. Von Moderna habe es nun geheißen, das vom US-Unternehmen entwickelte Vakzin zeige eine Wirksamkeit von 94,5%. Zudem lasse sich der Impfstoff Unternehmensangaben zufolge 30 Tage stabil im Kühlschrank lagern.Die BioNTech-Aktie gebe nach der Meldung deutlich nach. Moderna sei beim Impfstoff-Wettbewerb noch besser unterwegs als die Mainzer. Abschreiben sollte man BioNTech aber keineswegs. Es müssten in den kommenden Monaten und wahrscheinlich Jahren Milliarden Menschen geimpft werden. Daher benötige man auch den Impfstoff von BioNTech händeringend. Anleger sollten die BioNTech-Aktie halten, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: