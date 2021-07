Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Wie chinesische Medien berichtet hätten, wolle China nun auch den mRNA-Impfstoff Comirnaty einsetzen. Dies fuße auf einer Kooperation von BioNTech und der chinesischen Fosun Pharma. Beide Unternehmen seien im März 2020 eine strategische Kollaboration zur gemeinsamen Entwicklung und Kommerzialisierung eines potenziellen Covid-19-Impfstoffes eingegangen, basierend auf BioNTechs mRNA-Technologieplattform.Comirnaty solle als sogenannte Booster-Impfung bei denjenigen eingesetzt werden, die bereits vollständig mit einem chinesischen Vakzin geimpft worden seien. "Chinesische Behörden planen, den Impfstoff, der unter dem Markennamen Comirnaty läuft, als Auffrischungsimpfung für Menschen zu verwenden, die inaktivierte Virusimpfstoffe erhalten haben, teilten mit der Angelegenheit vertraute Personen mit", heiße es in einem Bericht der chinesischen Mediengruppe Caixin.Die von chinesischen Unternehmen hergestellten Impfstoffe - darunter Chinas führende Covid-19-Impfstoffhersteller Sinopharm und Sinovac - würden beide inaktivierte Partikel des Virus verwenden, um eine Immunantwort zu erzeugen.Die Aktie von BioNTech habe am Donnerstag wieder ordentlich Gas gegeben. Das Papier sei mit einem Plus von mehr als vier Prozent auf 221,08 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Gelinge jetzt der nachhaltige Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend seit Anfang Juni, würde dies ein neues positives Signal für die Aktie bedeuten.Langfristig bleibt "Der Aktionär" ohnehin optimistisch. Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Erstmals hat "Der Aktionär" die Aktie von BioNTech im Oktober 2019 bei 11,70 Euro zum Kauf empfohlen. (Analyse vom 16.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link