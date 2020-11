Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

92,30 EUR -0,60% (12.11.2020, 11:06)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

109,45 USD -2,94% (11.11.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.11.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Auf der Zielgeraden! - AktienanalyseDarauf haben nicht nur Anleger sehnlichst gewartet, sondern beinahe die ganze Welt: Der Mainzer Unternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und der Pharmakonzern Pfizer haben wichtige Zwischenergebnisse aus ihrer für eine Zulassung eines Corona-Impfstoff entscheidenden Studienphase mitgeteilt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Demnach biete der Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien nicht registriert worden. Die Phase-3-Studie habe ab Ende Juli in verschiedenen Ländern bekommen. Inzwischen hätten mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen bekommen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht würden. Für den Impfstoff gelte wegen der besonderen Dringlichkeit ein beschleunigter Zulassungsprozess.Bei der europäischen Behörde EMA könnten Arzneimittelhersteller schon vor dem kompletten Zulassungsantrag einzelne Teile zu Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit eines Präparats einreichen. Während noch unklar sei, wann BioNTech diesen Schritt unternehmen werde, solle der Zulassungsantrag in den USA in der 3. Novemberwoche erfolgen. Die US-Gesundheitsbehörde habe eine Wirksamkeit von 50 Prozent als Mindestwert für eine mögliche Zulassung festgelegt. BioNTech und Pfizer würden damit rechnen, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Mio. Impfstoff-Dosen bereitstellen zu können, für 2021 würden sie mit bis zu 1,3 Mrd. Dosen kalkulieren. Lege man die bisher bei Vertragsabschlüssen erzielten Preise zugrunde, könnte daraus ein Umsatz von mehr als 20 Mrd. Dollar resultieren.Kein Wunder, dass die Aktien mit Freudensprüngen reagiert hätten. Während Pfizer um knapp acht Prozent hätten zulegen können, sei es bei BioNTech sogar zu einem Aufschlag von fast 14 Prozent gekommen. Angesichts des Impfstofferfolgs seien die Quartalszahlen der Deutschen völlig zur Nebensache geraten. Der Verlust habe sich wegen der hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung kräftig ausgeweitet. (Ausgabe 45/2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: