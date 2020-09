Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

55,01 EUR +0,09% (08.09.2020, 09:50)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

58,57 USD -1,20% (07.09.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Mainzer Biotech-Schmiede komme bei der globalen Phase-2/3-Zulassungsstudie für den Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162b2 voran. So dürfe BioNTech fortan auch in Deutschland Freiwillige in das Programm aufnehmen - das zuständige Paul-Ehrlich-Institut habe am Montag die dafür notwendige Genehmigung erteilt.Bereits vor dem grünen Licht von Seiten des Institus habe Bryan Garnier die Einstufung für BioNTech auf "buy" belassen. Das Kursziel beziffere das Investmenthaus auf 93 USD (umgerechnet 78,76 Euro). Dies impliziere ein Aufwärtspotenzial von gut 40%. Die Veröffentlichung von Studiendaten zum Covid-19-Impfstoff aus der Kooperation mit Pfizer erscheine Ende Oktober möglich, habe Analystin Olga Smolentseva geschrieben. Im November könnten die US-Behörden dann sogar den Weg für BNT162b2 ebnen.Die bekräftigte Kaufempfehlung und die Nachrichten vom Paul-Ehrlich-Institut hätten die BioNTech-Aktie im deutschen Handel kräftig angetrieben. Der Wert müsse das Kursplus im heutigen Handel mit der Eröffnung der US-Börsen (aufgrund eines Feiertags am Montag geschlossen) nun verteidigen. "Der Aktionär" bleibe indes langfristig optimistisch gestimmt und rate auf dem aktuellen Kursniveau zum spekulativen Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: