Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

152,55 EUR -8,95% (18.01.2022, 18:24)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

173,87 USD -11,29% (18.01.2022, 18:09)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktien der Impfstoffhersteller Moderna und BioNTech stünden am Dienstag erneut stark unter Druck. Einer der Gründe für die Kursschwäche sei sicherlich der steile Anstieg der Anleiherenditen. Darüber hinaus dürften technisch induzierte Verkäufe die Aktienkurse belasten, nachdem es neue Verkaufssignale gegeben habe.BioNTech habe am Freitag unter die Marke von 200 Dollar geschlossen und damit ein technisches Verkaufssignal generiert. Dies werde heute mit einem sogenannten Eröffnungsgap bestätigt. Mittlerweile liege die Aktie zweistellig im Minus, was bedeute, dass die wichtige Unterstützung bei 194 Dollar deutlich unterschritten worden sei. Sollte auch noch die Auffanglinie bei 172 Dollar gerissen werden, könnte es schlimmstenfalls bis 145 Dollar abwärts gehen. Dort habe BioNTech letztmals im Mai 2021 notiert.Nicht viel besser stehe es am Dienstag um Moderna. Die Aktie des US-Biotechkonzerns notiere rund acht Prozent unter Wasser und damit unter 190 Dollar. Noch bestehe hier die Hoffnung, dass die Unterstützung bei 189 Dollar, resultierend aus den beiden Hochs von Februar und Mai 2021, verteidigt werden könne. Sollte diese aber durchbrochen werden, drohe ein Abverkauf bis in den Bereich von 150 Dollar.Moderna und BioNTech seien zweifelsohne herausragende Unternehmen, die noch riesiges Potenzial hätten. Das wolle der Markt im Moment aber nicht sehen. Sollten die angesprochenen Unterstützungen nicht halten, drohen weitere Kursverluste, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.