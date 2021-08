Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach den heftigen Kursverlusten vom Montag mit zwischenzeitlich 15 Prozent minus stehe BioNTech auch am Dienstag zunächst unter Druck: Vorbörslich verliere die Aktie des Impfstoffherstellers aus Mainz anderthalb Prozent auf 340 Dollar. "Der Aktionär" sage, welche Marken Anleger bei BioNTech im Blick haben sollten.BioNTech gehe an der Börse die Puste aus. Vorerst zumindest. Seit dem Rekordhoch bei 464 Dollar vor einer Woche habe die Aktie nun 27 Prozent verloren.Habe Corona etwa seinen Schrecken verloren? Keineswegs. Die aktuellen Meldungen - etwa aus den USA und Israel - würden zeigen, dass die Pandemie nicht abflaue. In den USA würden Experten bald mit 200.000 Infizierten pro Tag rechnen. Die Zahl der Kinder, die mit Covid-19 ins Krankenhaus gemusst hätten, habe mit 1.902 einen Höchststand erreicht.Derweil sei die Zahl der Neuinfektionen in Israel sprunghaft auf mehr als 8.500 pro Tag gestiegen. Die Zahl der Schwerkranken sei auf 559 geklettert. Dies sei der höchste Wert seit Mitte März.Trübe sich das Momentum weiter stark ein, drohe im Worst Case ein Abverkauf der Aktie bis zur 50-Tage-Linie bei 270 Dollar. Halte die Marke nicht, warte als nächstes die Unterstützung im Bereich bei 240 Dollar. Spätestens dort sollten antizyklische Anleger mit beiden Händen zugreifen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: