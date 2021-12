Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech trete derzeit weiter auf der Stelle. Wie jüngste Daten zeigen würden, erweise sich die Omikron-Variante weniger gefährlich als vielerorts befürchtet. Dies belaste die Aktien der Impfstoff-Hersteller.Trotz täglicher Neuinfektionen in Rekordhöhe über die Weihnachtstage wolle die britische Regierung vorerst keine strengeren Corona-Regeln im größten Landesteil England einführen. Für Heiligabend hätten die britischen Behörden im Nachhinein 122.186 Neuinfektionen gemeldet - so viele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie. In den vergangenen drei Tagen seien weitere 321.036 positive Tests bekannt geworden. Gesundheitsminister Sajid Javid habe gesagt, die hochansteckende Omikron-Variante mache mittlerweile etwa 90 Prozent der Fälle aus. Mehrere Studien würden allerdings auf mildere Krankheitsverläufe und geringere Hospitalisierungsraten bei Omikron hindeuten. Dies habe bei der Entscheidung von Premierminister Boris Johnson, die Regeln nicht zu verschärfen, eine wichtige Rolle gespielt, habe es geheißen.Ähnlich sehe es in Australien aus. Im australischen Bundesstaat South WSales, in dem Sydney liege, sei Omikron mittlerweile die dominierende Covid-Variante geworden. Die Neuinfektionszahlen würden massiv steigen, die Krankenhauseinweisungen würden aber moderat bleiben.Auch Analysen aus Dänemark und Südafrika würden darauf hindeuten, dass Omikron eine mildere Variante sei.